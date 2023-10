Geen Appeltje van Oranje voor Assen Bloeit, wél ontmoeting met koning

De stichting Assen Bloeit is net buiten de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Appeltjes van Oranje. Vier vrijwilligers van de stichting reisden vandaag af naar Paleis Noordeinde in Den Haag, maar zagen tot hun teleurstelling dat het buurtinitiatief geen geldprijs in ontvangst mocht nemen.

De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt aan drie sociale projecten in Nederland en de Caraïben. Het gaat daarbij om initiatieven die zich inzetten voor een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. In totaal waren er tien initiatieven genomineerd, waarvan er drie in de prijzen vallen.

Voor de winnaars lag er 25.000 euro en een bronzen beeldje klaar, maar Assen Bloeit zag dat dus aan de neus voorbijgaan. Het buurtinitiatief opende een multifunctioneel centrum in Assen, waarin allerlei activiteiten worden georganiseerd om de buurt met elkaar te verbinden. Zo is er een bak-, tuin- en klusteam, worden er workshops georganiseerd en is er een buurtrestaurant.

Beste tien

"Jammer", vindt Rudolf Setz, initiatiefnemer van Assen Boeit, dat de Drentse afvaardiging niet in de prijzen viel. "Maar goed, we zaten bij de beste tien. En wat we opvingen is dat geen enkel project dat nog maar twee jaar bestaat al genomineerd is voor deze prijs. Dat is ook iets om trots op te zijn. En natuurlijk een enorme aanmoediging om door te gaan", relativeerde hij de teleurstelling.

Sterker nog, Setz kijkt vooral terug op een middag waarin de Asser stichting van de ene in de andere verbazing viel. "De entourage, het paleis, het koninklijk echtpaar en alles erop en eraan. Dat is natuurlijk indrukwekkend. Maar ook de gesprekken en contacten die je opdoet. We hebben nuttige reacties gehad en dat is een bevestiging van het mooie initiatief dat wij neerzetten."

"Het is bijzonder om dit allemaal mee te maken, maar toch hoop je stiekem op de winst en dat gun ik dit initiatief ook", gaat hij verder. "En ook Drenthe, want de andere genomineerden kwamen uit West- of Zuid-Nederland. Je gunt het Noorden dan ook de winst."

Enige zenuwen

Bij het uitzwaaien waren er nog wel enkele zenuwen te bespeuren bij het vijftal van de stichting, dat afreisde naar het paleis. "We hebben naar dit moment toegeleefd, maar toen ik wakker werd, vond ik het toch wel even spannend", lacht Setz.