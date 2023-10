Scherm Raadhuisplein Emmen wordt vervangen: 'Op tijd zijn voor Koningsdag'

De gemeente Emmen wil het grote scherm op het Atlas Theater op het Raadhuisplein vervangen. Het scherm is volgens de gemeente zeven jaar oud en aan vervanging toe. "De kans bestaat dat het scherm uit gaat vallen en dat willen we voor zijn", zegt een woordvoerder.

Het scherm hangt er sinds 2016 en is bedoeld om evenementen en sportieve en culturele bedrijvigheid in de gemeente te promoten. Het nieuwe scherm moet meer mogelijkheden hebben om in te zetten tijdens activiteiten en evenementen. De gemeente gaat onderzoeken wat daarbij komt kijken.