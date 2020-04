Scholenkoepels zijn blij dat scholen weer open mogen, maar er zijn ook zorgen

"Voor de kinderen is het belangrijk om weer in de groep te zijn en elkaar en de juf weer te zien", vertelt Albert Velthuis van scholenkoepel CKC Drenthe.

Halve week naar school

Het advies is om de klassen in tweeën op te splitsen. Op die manier worden de klassen niet te vol en kan er waar mogelijk afstand worden gehouden. "Eerst was onze gedachte om 's ochtends de ene helft van de groep les te geven en 's middags de andere helft van de groep. Maar je mag geen verschillende groepen op één dag in de klas hebben. We zouden er bijvoorbeeld nu voor kunnen kiezen om maandag een deel van de groep te laten komen en dinsdag de andere helft. Donderdag en vrijdag herhaal je dat", vertelt Velthuis.

Zweers Wijnholds van scholenkoepel Prisma Drenthe, streeft ernaar om het thuisonderwijs af te bouwen. "We proberen organisch over te gaan naar het fysieke werken in de scholen. En fysiek lesgeven en onderwijs op afstand verzorgen, dat vraagt wel heel veel van leraren. Leraren zullen zeker werk meegeven aan kinderen waar het gewenst en nodig is, maar beiden onderhouden, dat gaan we niet doen."

Speciaal onderwijs

Basisscholen voor speciaal onderwijs gaan na de meivakantie weer volledig open. "Wij hebben al kleinere klassen. Bij ons zitten er maximaal twaalf kinderen in een lokaal", vertelt Carina van den Barg van kindcentrum W.A. van Liefland. "Wij zijn heel blij dat wij de leerlingen weer mogen zien."

"Collega's lopen met een grote boog om elkaar heen, maar naar de leerlingen toe is anderhalve meter afstand niet altijd mogelijk", legt Van den Barg uit. "Wij moeten leerlingen wel gewoon kunnen helpen en troosten als dat nodig is. Leerlingen mogen onderling wel gewoon normaal contact met elkaar hebben."

Zorgen

"Er staan letterlijk leraren te popelen om weer te beginnen", vertelt Wijnholds. Maar er zijn volgens hem ook zorgen. "Vooral mensen die een medische beperking hebben maken zich zorgen. Maar er zijn ook leraren met angstgevoelens. Mensen binnen onze organisatie kunnen daarover met elkaar in gesprek."

Ook Velthuis heeft verhalen van bezorgde collega's gehoord. "Binnen CKC Drenthe hebben wij afgesproken dat de bedrijfsarts bij vragen een hele belangrijke rol gaat spelen. Wij gaan niet alles verplicht stellen. Je moet met elkaar opstarten en dat moet je zorgvuldig doen."

De zorgen onder leerkrachten leiden vooralsnog niet tot een lerarentekort. "De bereidheid om te werken is onder onze leerkrachten en onderwijsassistenten groot", vertelt Van den Barg. "Maar ik ga niemand dwingen. En als het moet kunnen leerkrachten uit het voortgezet speciaal onderwijs bij ons in het speciaal basisonderwijs aan de slag."

Opstarten

Met de meivakantie in zicht, is er nog maar weinig tijd om alles in gereedheid te brengen. Maar zowel Wijnholds als Velthuis zijn ervan overtuigd dat ze 11 mei gewoon open kunnen. "In de meivakantie zal er toch deels doorgewerkt moeten worden om voor te bereiden. Dan zijn we zo goed als klaar voor die elfde mei", vertelt Wijnholds.

"Maar wij realiseren ons dat we met een opstart bezig zijn. En een opstart betekent niet dat je alles direct perfect op orde moet hebben", vult Velthuis aan. "We gaan gewoon beginnen!"