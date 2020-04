Hoe kunnen verenigingen de jeugd weer laten sporten?

Kinderen mogen, vanaf 29 april, weer sporten en dus denken ook sportverenigingen in Drenthe na hoe ze hier zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven en dat is best lastig.

Premier Rutte maakte dinsdagavond bekend dat kinderen en jongeren vanaf 29 april weer mogen gaan trainen bij de sportclub als het een buitensport betreft. Het gaat alleen om trainingen en dus mogen er geen wedstrijden worden georganiseerd. Kinderen die geen lid zijn van een sportclub mogen hier ook gebruik van maken. Gemeenten, sportverenigingen en buurtsportcoaches moeten dit nu verder uitwerken.

Wel wordt bij het sporten onderscheid gemaakt tussen kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen in de buitenlucht, onder begeleiding trainen. Ze hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te houden.

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen ook weer buiten trainen. Zij moeten tijdens de training wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Douchen na de training mag niet op de club, maar moet thuis.

Ouders mogen nog niet naar de training komen kijken.

Jongeren tot en met 18 jaar lastig

Uit een rondgang langs sportverenigingen in Drenthe blijkt dat veel clubs worstelen met de jeugd tussen de 13 en 18 jaar, die 1,5 meter afstand moeten bewaren tijdens de training. VV Noordscheschut gaat donderdagavond overleggen, laat voorzitter Paul Volberda weten. "Ik verwacht dat we de jeugd tot en met 12 jaar weer zullen laten trainen, als ze dit zelf willen natuurlijk. De oudere jeugd moeten we heel goed over nadenken, als we dit zouden toelaten, hoe we dit gaan doen." Volberda verwacht dat ook de gemeente Hoogeveen hier een rol in gaat spelen.

VV Hoogeveen wil de jeugd snel weer laten voetballen, maar ook moet het bestuur nog met elkaar in overleg. Voorzitter Carlo van de Weij gaat vanavond hierover praten. "Ik wil met het jeugdbestuur overleggen hoe we dit moeten gaan doen."

DOS'46

Ook bij de korfballers van DOS'46 willen ze de training voor de jeugd weer oppakken, maar ook hier moet het bestuur nog in overleg. Jeugdcoördinator Leander Zwolle laat weten dat de jongste jeugd weer spelsituaties kan trainen, maar dat dit voor de jeugd tussen 13 en 18 jaar natuurlijk niet kan. "We gaan kijken of we ze individueel kunnen laten trainen. We doen dit in overleg met de korfbalbond." In de zaal mag er niet getraind worden, dus zullen de trainingen in de buitenlucht gaan plaatsvinden.

HvA

Bij hockeyvereniging HvA in Assen kwam het besluit van premier Rutte niet onverwacht. "We zijn al een week een aantal scenario's aan het uitwerken", vertelt voorzitter Piet de Lange. Wel loopt De Lange tegen een praktisch probleem aan. "We zullen eerst toestemming van de gemeente Assen moeten hebben, want alle sportvelden zijn een paar weken geleden gesloten." Voor de kinderen tot en met 12 jaar verwacht De Lange geen probleem. "We moeten als bestuur nog overleggen, maar ik verwacht dat de jongste jeugd wel een paar keer per week kan trainen." Ook in het hockey moet de 1,5 meter gerespecteerd worden, maar De Lange loopt hier nog tegen een ander probleem aan. "Als de oudere jeugd gaat trainen, moeten we ook onze trainers weer betalen, terwijl we nu geen inkomsten hebben. Toch denk ik dat ook zij wel weer één keer in de week gaan trainen."

Rugbyclub Dwingeloo

Rugby is natuurlijk een contactsport pur sang, maar toch kan de jeugd in Dwingeloo weer trainen, laat voorzitter Johan Hessels van Rugbyclub Dwingeloo weten. "De jeugdcommissie is op dit moment hierover aan het vergaderen", laat Hessels weten. "Het is natuurlijk moeilijk om voor de jeugd tussen 13 en 18 jaar oefeningen te vinden, maar ik ben ervan overtuigd dat ook deze groep kan trainen. De trainers zullen vast en zeker een mooie trainingsvorm bedenken." Ook in Dwingeloo gaat dit in overleg met de gemeente.

E&O

Omdat er alleen in de buitenlucht getraind mag worden, denkt E&O om de jeugd buiten te laten trainen. Maar dit is, volgens voorzitter Ernst Söllner niet nieuw. "In de zomer traint onze jeugd al vaak op de velden van het Carmel College. Maar we gaan hier dinsdag met het bestuur naar kijken." Wel voorziet Söllner een ander probleem. "We hebben in deze periode geen kantine-inkomsten en ook zijn er al een aantal sponsors die hebben opgezegd. Het is voor veel sponsors een onzekere tijd en dat merken wij als club ook."