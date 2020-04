Assen likt wonden van niet doorgaan TT

In Assen worden vandaag de wonden gelikt. Vooral bij de horeca, die hoopten een slecht jaar nog goed te kunnen maken tijdens een mooie TT-feestweek. Maar niks van dat alles. "Het is economisch gezien voor Assen, maar ook heel Drenthe ontzettend zuur", zegt directeur Rob Riper van Hotel de Jonge in Assen.

Riper heeft de afgelopen jaren flink verbouwd. Het restaurant en de bijbehorende keuken werden vernieuwd. De oude cafépanden werden omgebouwd tot hotelkamers. Riper kon een goede zomer wel gebruiken maar in plaats daarvan is hij nu al weken dicht. Een reddingsplan voor de Asser horeca is er nog niet. "Volgens mij kan je wel van alles gaan bedenken, maar we moeten maar even afwachten wat er gebeurt. We moeten op slot blijven tot 1 september", aldus Riper.

Geen clubkas spekken

Veel sportclubs uit Assen en omgeving profiteren normaal gesproken ook van de TT-festiviteiten. Fit Boys uit Beilen en HHCombi uit Hijken/Hooghalen doen bijvoorbeeld met zo'n tachtig vrijwilligers de toegangscontroles en maken na de races de tribunes schoon. Ook dat gaat dit jaar niet door. "Ja, dat is wel een schadepost voor de vereniging", zegt coördinator Jan Geertsema van omnivereniging HHCombi. "We zijn een gezonde vereniging, maar het moet geen twee jaar achter elkaar gebeuren want dan moeten we wat anders zoeken."

TT camping Jan & Bertha

Jan Karssens van TT camping Jan & Bertha zeurt al vele jaren dat hij eigenlijk met de camping wil stoppen, maar vindt het nu vooral jammer dat het is afgelast. "We bestaan op deze plek al meer dan veertig jaar. Ook voor ons is het een historische beslissing. Ik had het liever anders gezien", aldus Karssens.

Normaal gesproken neemt Karssens zes weken vrij voor alles wat hij moet regelen rondom de camping. Dit jaar is alles anders. Financieel gezien denkt Karssens geen problemen te ondervinden van de afgelasting. "Je kunt natuurlijk niet zomaar een andere auto kopen dit jaar. Je moet een beetje op de centen passen."

Karssens zal zijn gasten dit jaar gaan missen, maar is ook wel een beetje blij dat hij niet open mag. Gezondheid staat volgens hem voorop. "Er zullen er maar een of twee rondlopen en die verspreiden het. En dat je twee weken later hoort van: ik ben op de camping bij Jan en Bertha geweest en daar heb ik het gekregen. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben", aldus Karssens.