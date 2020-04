Hoe is het met Mahmoud en Kenan van de ingestorte grillroom in Coevorden?

Na de explosie waren er grote zorgen over de 5-jarige Kenan. Het jongetje, de zoon van grillroomeigenaar Mahmoud Hasan, lag urenlang onder het puin. Uiteindelijk kon hij worden gered. Inmiddels is de ietwat verlegen Kenan zes jaar oud. Op een paar littekens op zijn arm na, gaat het goed met hem. Wel gaat hij nog naar de fysiotherapeut om oefeningen te doen.

'Moeilijk om te zien'

"Het is moeilijk om dit hier zo te zien", zegt Mahmoud. Hij is samen met Kenan naar de plek gekomen waar de grillroom stond, om hun verhaal te doen. "Ik ben een beetje verdrietig. Het was mijn eerste bedrijf. Daar begin je aan en dan is na zeven maanden alles weg."

Toch komt vader Mahmoud opgewekt over, al vertelt hij dat het niet zo goed met hem gaat. "Ik kan 's nachts niet slapen. Alleen overdag pak ik wat uurtjes slaap. Ik droom veel over wat er is gebeurd. Ik zie het plafond naar beneden komen en dan zie ik voor me dat Kenan nog onder het puin ligt. Doordat ik weinig slaap, heb ik veel hoofdpijn."

Kenan en zijn vader Mahmoud (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Volgens Mahmoud was hij niet verzekerd, omdat de verzekeringsmaatschappij het pand te onveilig vond. Hij heeft een schuld van zo'n 20.000 euro. "Ik wil die mensen terugbetalen, maar ik weet niet hoe."

Mahmoud Hasan leeft nu van een uitkering, die hij sinds twee maanden ontvangt. Hij woont samen met zijn vrouw en drie kinderen in Coevorden. Wat de toekomst hem brengt, is onzeker. "Ik wil niet meer iets met horeca doen. Wat wel, dat weet ik niet."

Toekomst pand Volgens omwonenden komen er op de plek van de ingestorte grillroom (en op de twee kavels ernaast) appartementen. De gemeente Coevorden laat weten dat er wel navraag is gedaan over wat de opties zijn, concrete plannen zijn er vooralsnog niet ingediend. Mahmoud Hasan huurde het pand aan de Sallandsestraat. Bij RTV Drenthe is bekend wie de eigenaar is van het gebouw, maar het is niet gelukt om met hem in contact te komen.

Een gapend gat in de Sallandsestraat (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

