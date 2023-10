Geen schadevergoeding voor akkerbouwer Zuidwolde na kwijtraken oversteekplaats N48

Akkerbouwer Katerberg Landbouw uit Zuidwolde heeft geen recht op een vergoeding voor omrijschade, nadat hij een oversteekplaats op de N48 is kwijtgeraakt. Tot dat oordeel komt de Raad van State.

De agrariër zit aan de Ommerweg en heeft grond aan beide kanten van de rijksweg N48. Vanaf de jaren zestig staken hij en zijn voorgangers ter hoogte van de Zuiderweg in buurtschap Schottershuizen de weg over. Voor die oversteek was op schrift een afspraak gemaakt met de provincie Drenthe. Deze afspraak werd vastgelegd bij het Kadaster en geldt ook voor bedrijfsopvolgers.

Veranderende situatie

In 2014 veranderde de situatie drastisch. Er ging een streep door onder meer de oversteekplaats van Katerberg, omdat de N48 van knooppunt Hoogeveen naar Ommen werd aangepakt. Katerberg moet met zijn trekker voortaan over het viaduct van de Linderweg. Dat ligt anderhalve kilometer van de oude oversteek. Het bedrijf stelt jaarlijks tienduizenden euro's omrijschade te hebben. Ook de boerderij is er minder waard door geworden.

In mei 2018 vroeg de agrariër aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een schadevergoeding. Ruim vijf jaar later beslist de Raad van State definitief dat de agrariër niets krijgt. Dat heeft te maken met de afspraak uit de jaren zestig met de provincie. Die afspraak is volgens de Raad van State geen echte erfdienstbaarheid.