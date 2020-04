Kringloop helpt 'coronaproof' bij leeghalen woningen

Kringloopwinkel De WAAR in Emmen heeft een manier bedacht om in coronatijd toch woningen te kunnen ontruimen. Dat kan vanwege de maatregelen niet op de gebruikelijke manier.

De kringloop kan nu een bus plaatsen bij het huis dat ontruimd moet worden. Daar zit een meubelbak bij, en ook een laadlift met hulpmiddelen. De familie kan de spullen in de bus laden, waarna medewerkers van De WAAR de bus weer ophalen.

Niet naar de stort

"Wat we nu veel zien is dat familie een inboedel in z'n geheel naar de stort brengt om tijd en moeite te besparen. Maar dat is zonde van de nog goede spullen", vindt eigenaar Louw Tiemens. "Op deze manier kunnen we deze spullen toch nog een tweede leven geven, waarbij we rekening houden met de veiligheid van (familieleden van) bewoners en onze medewerkers".

De kringloopwinkel sorteert de opgehaalde spullen. Wat nog goed is kan naar de winkel, de rest gaat naar de milieustraat.