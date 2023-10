Cees Bijl nieuwe voorzitter Maatschappij van Weldadigheid

Cees Bijl is de nieuwe voorzitter van de Maatschappij van Weldadigheid, de organisatie die verantwoordelijk is voor het behoud en beheer van monumenten, gronden en gedachtengoed van de Koloniën van Weldadigheid

Bijl volgt Anneke Haarsma op als voorzitter van het bestuur. Vorige maand zwaaide hij af als waarnemend burgemeester van Midden-Drenthe. Daarvoor was hij onder andere Drents gedeputeerde en burgemeester van Meppel en Emmen.

Unesco

Als gedeputeerde was Bijl nauw betrokken bij het binnenhalen van de Unesco Werelderfgoed-status door de Koloniën van Weldadigheid in juli 2021. Bijl was onderdeel van de stuurgroep, die inzette op het verkrijgen van de status voor de koloniën van Frederiksoord, Wilhelminaoord, Veenhuizen en het Vlaamse Wortel.