Noordenveld stemt in met Integraal Preventief Gezondheidsbeleid

Omdat voorkomen beter is dan genezen, wil de gemeente op deze manier bijdragen aan een preventief beleid voor de gezondheid van de inwoners. De gemeente wil de inwoners bewust maken van wat ze zelf kunnen doen aan de gezondheid en deelt daarom advies, informatie en kennis en ondersteunt de inwoners waar nodig. In 2030 moet iedereen meedoen en meetellen in een levendige, vitale samenleving, staat in het plan.

In dit gezondheidsbeleid krijgen vier thema's extra aandacht: overgewicht en voldoende beweging, psychische gezondheidszorg, betrokkenheid en zelfredzaamheid en ten vierde middelengebruik. Voorbeelden van het laatstgenoemde punt zijn: een rookvrije generatie creëren, verantwoorde alcoholgebruik en het tegengaan van drugsgebruik zijn.

Meer gezondheidsrisico's

Drenten kampen volgens het nieuwe plan meer dan gemiddeld met gezondheidsrisico's en -problemen. 'Drenten roken meer, drinken vaker alcohol en hebben meer last van overgewicht. Bovendien zijn er grote gezondheidsverschillen en is er sprake van vergrijzing', zo wordt gesteld in het plan.

In de eerste fase van dit project gaan onder andere professionals in kaart brengen hoe de lokale gezondheidssituatie is en de huidige preventieve aanpak. In de tweede fase wordt juist gekeken naar de uitvoering van het beleid.