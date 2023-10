'Beoordeling pesticiden moet anders'

Volgens de experts biedt het huidige toetsingskader niet genoeg ruimte om stoffen echt goed te beoordelen. De instantie in Nederland die bestrijdingsmiddelen beoordeelt is het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

In opspraak

Joling ging na de uitspraak in beroep bij de hoge rechter en kreeg gedeeltelijk zijn zin. Hij mag vier soorten bestrijdingsmiddelen blijven gebruiken op zijn akker in Boterveen, voor de andere middelen blijft de rest van het jaar een verbod.

Glyfosaat

Een van de middelen waar de experts zich over bogen, was was glyfosaat. De Europese Commissie wil dit middel nogmaals tien jaar lang toestaan. Tenzij een ruime meerderheid van de EU-landen zich hiertegen verzet, mag de omstreden onkruidverdelger dan tot minstens 2033 worden gebruikt.

De deskundigen werden het niet eens over het gevaar van dit middel. Becks-Vermeer ziet geen aanleiding tot zorgen over dit bestrijdingsmiddel, maar hoogleraar Bas Bloem van het Radboudumc zegt dat "er wel degelijk bewijs is dat glyfosaat toxisch is." Hij wijst op onderzoeken die duiden op een mogelijk verband tussen glyfosaat en de ziekte van Parkinson.