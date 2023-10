Zwaargewonde na schietincident in Assen, vijftal aangehouden: 'Ik hoorde ineens schoten'

Aan het einde van de middag is een persoon zwaargewond geraakt na een schietincident op het fietspad bij de Maria in Campislaan in Assen. Vlak daarna hield de politie in de omgeving vijf verdachten aan op verdenking van betrokkenheid. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.

Het incident vond rond 17.45 uur plaats ter hoogte van het Larikspark, waarna meerdere hulpdiensten zich naar die plek snelden. Ooggetuigen zagen het slachtoffer minutenlang op de grond liggen, waarna ambulancepersoneel zich over het slachtoffer ontfermde. Niet lang daarna werd diegene overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie speurde vervolgens de omgeving af in kogelvrije vesten en hield daarbij het vijftal aan. "Onderzoek moet uitwijzen of de schutter hier ook bij zit", aldus een politiewoordvoerder.

'Ik hoorde schoten'

Bij maaltijdbezorger Arhasj zit de schrik er wel in. "Ik fietste hier langs om een maaltijd te bezorgen. Ik moest over het gras heen, want het fietspad stond vol met jongeren", vertelt hij, nog met zijn fiets aan z'n hand. "Ik ben nog geen honderd meter verder en ik hoorde ineens schoten. Ik denk: verdomme, wat is hier nou weer aan de hand? Ik kijk achterom en zie mensen wegrennen. Wat er gebeurde, zag ik niet precies. Ik wilde er niet in de buurt komen."

Arhasj besluit door te fietsen om de pizza te bezorgen. "Ik fietste terug en zag een jongen op de grond liggen die bloedde. De politie en ambulance waren al gebeld", vertelt hij. Foto's die hij heeft gemaakt ondersteunen zijn verhaal. "Het is hartstikke erg wat er gebeurd is."

Een andere buurtbewoner kan er met zijn hoofd niet bij wat er zojuist gebeurd is. "Het is te gek voor woorden tegenwoordig", zegt hij. "Achter het fietspad en het hertenkamp zit een kinderdagverblijf. Ik moet er niet aan denken dat kinderen het misschien gezien hebben."

