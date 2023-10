Borger-Odoorn wil volgende zomer duidelijkheid geven over MFA 2e Exloërmond

Volgend jaar zomer denkt het college van Borger-Odoorn klare wijn te schenken over de komst van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in 2e Exloërmond. De gemeente trekt 50.000 euro uit voor een onderzoek naar de uit te stippelen koers. Het idee is dat dit onderkomen onderdak moet bieden aan twee dorpsscholen, de buitensport en het dorpshuis.

Het college maakte dit bekend tijdens de presentatie van de begroting voor volgend jaar. De MFA is een van de grotere projecten op het bordje van de gemeente. Nieuw is het voornemen overigens niet. Er wordt al vier jaar gesproken over een nieuw multifunctioneel dorpshuis in 2e Mond.

Het huidige dorpshuis bevindt zich momenteel in de voormalige voetbalkantine, die in 2015 met de omliggende voetbalvelden werd verkocht aan voetbalclub TEVV. Uit deze club ontstond De Treffer '16, die momenteel gebruik maakt van de velden. De kantine, bestuurskamer, vergaderruimtes en materiaalopslag zijn ondergebracht in twaalf containerunits op het terrein.

Aan de leeftijd

Volgens wethouders Ankie van Tongeren en Bernard Jansen is vervanging van zowel het oude kantinegebouw als de twee scholen (De Wegwijzer en De Westhoek) een noodzaak. Alle panden zijn aan de leeftijd en allesbehalve energie-efficiënt. Het onderzoek is nodig om de wensen van alle betrokkenen te peilen. Daarnaast is het zaak om te weten of iedereen aan boord wil wat betreft dit plan.