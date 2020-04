Meppeler horeca begripvol: 'gezondheid klanten gaat voor'

Vos keek met enige teleurstelling naar de persconferentie die dinsdag werd gehouden. "Voor veel ondernemers wordt de toestand zo langzamerhand redelijk precair", vult hij aan. Ondertussen wordt in Meppel al voorzichtig nagedacht over de bioscoop in een anderhalve-meter-economie. "Bij ons zou dat redelijk goed te doen zijn. We hebben hier een redelijk luxe bioscoop-opstelling. De rijen staan al op twee meter afstand van mekaar en de afstand per stoel is 75 centimeter. Dus mocht het zover komen hoeven we minder ruimte vrij te laten dan collega-bioscopen", merkt de eigenaar op.

Kroegbaas Jaap de Boer van herberg 't Plein in Meppel stelt de gezondheid van zijn klanten voorop maar zit met de handen in het haar over een anderhalve-meter-economie. "Dat wordt hem niet bij ons. Mensen komen hier om bij elkaar te zitten, een praatje te maken en om wat aandacht te krijgen. Dan kom je al heel snel binnen de anderhalve meter. Ik heb vier mensen die ik aan het werk moet houden. Als je maar twintig tot dertig mensen mag ontvangen is het maar de vraag of de omzet kan opboksen tegen de personeelskosten.