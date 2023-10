Asielzoekers van Ter Apel naar Assen overgebracht zodat buiten slapen niet hoeft

Om te voorkomen dat er komende nacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, wordt een deel van hen overgebracht naar de wachtkamer in de Expo Hal in Assen. Ook zijn er mensen overgebracht naar reguliere asielzoekerscentra in de rest van het land.

Het WTC-complex in Leeuwarden, sinds dinsdag ook in functie is als wachtkamer, is volgens het COA al vol. Op deze locatie is er plek voor maximaal 250 asielzoekers en de wachtkamer blijft een half jaar in gebruik.