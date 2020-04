FC Emmen hoopt binnenkort training te hervatten

FC Twente kondigde gisteren als eerste eredivisieclub aan binnenkort weer te gaan trainen. Begin mei gaan de spelers van de club uit Enschede in verschillende groepen, waarvan de grootte afhankelijk is van wat er mag van het RIVM, weer aan de slag. Ook FC Emmen wil het voorbeeld van Twente volgen, maar houdt nog even een slag om de arm.

"We wachten de vergadering met de KNVB en alle andere clubs, die morgen gepland staat, af en gaan dan bespreken wat we en hoe we het exact gaan doen. Duidelijk is wel dat we de intentie hebben om weer in training te gaan, uiteraard met inachtneming van de adviezen vanuit het kabinet en RIVM", aldus FC Emmen-bestuursvoorzitter Ronald Lubbers.

Speculeren

Inmiddels wordt er volop gespeculeerd wat de uitkomst zal worden van die videoconference morgenmiddag. Wordt de huidige stand ook de eindstand, met de daarbij behorende consequenties of gaat er net als bij het amateurvoetbal een streep door het huidige seizoen en komen er geen degradanten? In dat geval blijven Cambuur en De Graafschap gewoon in de Keuken Kampioen Divisie en mogen RKC en ADO Den Haag ook volgend seizoen in de eredivisie spelen. De eindstand van vorig seizoen is dan bepalend voor deelname aan de verschillende Europacup-toernooien.

Start nieuwe seizoen mogelijk in oktober: liefst met publiek

Daarnaast zal binnenkort (wellicht morgen al) duidelijk worden wat de KNVB van plan is met het nieuwe seizoen. Start dat nieuwe seizoen in september of pas in oktober? Duidelijk is inmiddels wel dat de bond de clubs zoveel mogelijk tegemoet wil komen. Hoe eerder het seizoen start hoe groter de kans dat er zonder publiek gespeeld moet worden en dat is wat geen enkele partij wil.