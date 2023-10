Drentse huizenprijzen stijgen voor tweede kwartaal op rij

De huizenprijzen in Drenthe zijn voor het tweede kwartaal op rij gestegen. In het derde kwartaal stegen de prijzen met 3 procent en bedroeg de gemiddelde verkoopprijs 361.000 euro.

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar was er een lichte daling van 1,6 procent te zien, blijkt uit een rapport van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Binnen Drenthe zijn de verschillen groot. Zo was er in de gemeente De Wolden een stijging te zien van 11,2 procent, terwijl er in Westerveld een daling van 14,8 procent te zien was.

Teruglopende verkoop

Het aantal woningen dat werd verkocht in het afgelopen kwartaal daalde met 8 procent in vergelijking met eerder dit jaar. Ook hier zijn sterkte regionale verschillen terug te zien, want de gemeente Assen liet een daling zien van 10,1 procent ten opzichte van het tweede kwartaal afgelopen jaar. In De Wolden werden daarentegen fors meer huizen verkocht (59,7 procent).

Opvallend is de stijging van het aantal woningen dat verkocht is boven de vraagprijs. 43 procent voor de woningen in Drenthe werd namelijk voor meer dan de vraagprijs gekocht, waarbij de gemeente Assen de uitschieter is met 56,1 procent.

Woningmarkt blijft krap