Theater De Winsinghhof in Roden opgeschrikt door brand

In de keuken van theater De Winsinghhof in Roden heeft afgelopen nacht brand gewoed.

Rond kwart voor twee waarschuwde een bewaker de brandweer, nadat hij zag hoe de keuken vol rook stond. Brandweerposten uit Roden, Peize, Norg, Eelde en Groningen rukten uit om het vuur te blussen. Zij ramden deuren en ramen in om bij het vuur te komen en konden later naar binnen in het monumentale pand.

Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe was de brand snel geblust, maar is is niet bekend hoe groot de schade aan het theater is.