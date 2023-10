Inzittenden ontsnappen aan autobrand bij Nieuw-Amsterdam

Terwijl het tweetal over de snelweg reed, brak er brand uit in de auto. Het lukte de bestuurder om de auto op de vluchtstrook van een afrit te laten stoppen, waarna het duo ongedeerd de wagen kon verlaten. Brandweerlieden uit Emmen hebben het vuur geblust. Door de brand was een afrit enige tijd afgesloten, waardoor er een file ontstond. Die is inmiddels weer opgelost.