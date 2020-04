Geen verruiming koopzondagen in Emmen tijdens coronacrisis

De gemeente Emmen wijst het verzoek af van een groep ondernemers om elke zondag open te kunnen tijdens de coronacrisis. De groep ondernemers vroeg dit per brief aan het college van burgemeester en wethouders.

De ondernemers deden deze oproep zodat zij winkelend publiek beter kunnen spreiden over een extra dag in de week. "De momenten van drukte zullen dan in de winkels afnemen", schrijft de groep.

Groep van tien bedrijven schrijven brief aan gemeente

De brief is opgesteld door Corné Derksen van modezaak Derksen & Derksen in het centrum. Ook twee andere zaken in het centrum, Ziengs en Intersport, ondertekenden de brief. Ook de Tuinbeurs Nederland, Praxis, Leen Bakker, Carpet Right, Gamma, Jysk, Kwantum en Karwei van verschillende bedrijventerreinen schaarden zich achter de oproep.

De gemeente Emmen besluit hier niet in mee te gaan, omdat het college denkt dat de huidige regelgeving prima volstaat. De ondernemers kunnen volgens het gemeentebestuur voldoende maatregelen nemen om de veiligheid van publiek en personeel te garanderen.

Dertien koopzondagen

In Emmen zijn jaarlijks dertien koopzondagen. Daarnaast kunnen ondernemers nog twee extra koopzondagen aanvragen, vaak gebeurt dit voor Sinterklaas of kerst. Emmen schrijft per brief aan de ondernemers dat ook tijdens de coronacrisis van deze mogelijkheid gebruik gemaakt kan worden.

Aankomende zondag is er koopzondag in Emmen, die wel doorgaat. De koopzondag van maart werd nog geschrapt, omdat er volgens het centrummanagement toentertijd nog onvoldoende duidelijkheid was over de maatregelen die nodig waren tegen het coronavirus.