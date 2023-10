'NAM blijft schade vergoeden, ook als onderdelen verkocht worden'

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer uit Groningen had Kamervragen gesteld over de mogelijke verkoop van de NAM, met het hoofdkantoor in Assen.

Alleen kleine velden te koop

De NAM heeft kleinere gas- en olievelden te koop gezet. Ook het olieveld in Schoonebeek is in de aanbieding. De PvdA in de Tweede Kamer was bang dat daarmee ook de betaling van aardbevingsschades in stukken zou worden opgeknipt. Daar is volgens Vijlbrief geen sprake van.