Feestje voor 80-jarige Koningin van Drenthe

"Ja, dit had ik echt niet verwacht. Met die toeters en die vlaggetjes, guttegut. Normaal ben ik degene die wat organiseert. Maar dit is wel heel leuk", zegt Van Issum.

Historie

In 1992 nam ze het stokje over van haar vader Albert Achterhes die in 1960 de eerste Ronde van Drenthe organiseerde, toen alleen voor amateurs. Ook was hij oprichter van wielervereniging De Peddelaars in Hoogeveen.

Op zijn sterfbed beloofde zijn dochter Femmy hem plechtig de Ronde van Drenthe in de benen te houden. Door de coronacrisis was de Ronde van Drenthe op 12 maart het eerste grote evenement in Drenthe dat afgeblazen werd.

Risicogroep

Met haar tachtig jaar hoort van Issum, in deze corona-tijd, tot de risicogroep. Ondanks dat ze, samen met haar man Huub nog zelfstandig woont, is haar wereldje wel heel erg klein geworden.

"Ik heb vijf weken opgesloten gezeten. Ik kom niet verder dan m'n balkon. Ik heb twee keer 's avonds om half elf een blokje om gemaakt. Want de muren vliegen hier op me af", aldus Van Issum.

Tot het einde...

Op de vraag hoe lang ze nog doorgaat als voorzitter van de Ronde van Drenthe is ze duidelijk. "Tot het einde, tot het niet meer kan", besluit de Koningin van Drenthe.