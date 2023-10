Voorstellingen in De Winsinghhof op de tocht na brand

Het zou deze week de feestelijk start van het nieuwe cultuurseizoen zijn in theater De Winsinghhof in Roden, maar een brand in de keuken van het complex zorgt letterlijk voor roet in het eten. Het is maar de vraag of de voorstellingen dit weekend door kunnen gaan.

Afgelopen nacht ontdekte een bewaker de brand in de keuken van het monumentale pand. De brandweer werd opgeroepen en directeur Jacob Frölich werd ingelicht. "Heel vervelend. Mijn hart ging enorm tekeer", blikt Frölich terug. "Gelukkig kon al snel het sein brandmeester worden gegeven. Helaas is de schade aanzienlijk."

'Keuken is een grote ravage'

Die schade is vooral in de keuken. Frölich heeft er inmiddels rondgekeken. "De keuken is een grote ravage. Daar is vannacht iets gebeurd en nu moet er onderzoek worden gedaan naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. De brandweer heeft bij aankomst een raam ingeslagen en kon op die manier naar binnen. Zij hebben het redelijk snel weten te blussen. Maar we hebben veel rook- en waterschade."

"Een schrale troost is dat een deur de keuken van het theater scheidde", vervolgt de directeur. "Daardoor heeft het theater alleen wat water-, rook- en roetschade. Dit lijkt mee te vallen. Om de brandgeur kwijt te raken staan alle deuren nu wijd open."

Mogelijk geen voorstellingen dit weekend

Vanmiddag staat in De Winsinghhof een boekpresentatie op het programma. Deze presentatie gaat in ieder geval niet door, het theater zoekt hiervoor een alternatieve locatie. Morgenavond staat de allereerste show van het theaterseizoen op het programma, 2000 Unplugged. Het is twijfelachtig of dit doorgaat.