Auto op A28 in beslag genomen na waslijst overtredingen

Een auto op de A28 is in beslag genomen na een waslijst overtredingen (Rechten: Archief RTV Drenthe)

De leaseauto sprong de agenten in het oog vanwege de hoge snelheid. De wagen scheurde met 155 kilometer per uur over de A28, waar honderd is toegestaan. Vanwege de forse snelheidsoverschrijding werd het rijbewijs van de beginnend bestuurder ingenomen.

Naam van broer

De bijrijder kon geen rijbewijs tonen, maar beweerde die wel te hebben en kroop achter het stuur. De door de bijrijder opgegeven naam bleek bij de check inderdaad een rijbewijs te hebben, alleen was de opgegeven naam die van zijn broer. Dus kreeg hij een proces verbaal voor het opgeven van een valse naam.

Tijdens de politiecontrole viel op dat er, gezien de coronamaatregelen, te veel mensen in de auto zaten. Op de achterbank zaten namelijk nog twee personen. Die waren een dag eerder ook al bekeurd vanwege het in de auto zitten met te veel mensen. Ook nu kregen de vier inzittenden hier weer een boete voor, schrijft RTV Oost.

Auto in beslag genomen

Omdat ook de personen op de achterbank geen geldig rijbewijs hadden, mocht niemand van de inzittenden verder rijden. Maar dat was aan dovemansoren gericht: een uur later werd de auto in de buurt van Utrecht gesignaleerd. Hij werd bestuurd door de jongeman wiens rijbewijs eerder was ingenomen. Daarom werd ook de auto in beslag genomen.