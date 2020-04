Oproep: Vragen aan de Drentse commissaris in coronatijd

Dat zijn zo wat vragen die we de commissaris kunnen voorleggen. Maar wat zou jij graag van haar willen weten? Welke vraag zou je terug willen horen op de radio? Zaterdagmiddag is ze namelijk na 12.00 uur te gast in het RTV Drenthe-programma Cassata.

Het liefst zou Klijnsma erop uitgaan, om mensen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd. Maar net als iedereen moet ook Jetta Klijnsma zich aan de regels houden. Dus geen werkbezoeken, geen openbare bijeenkomsten op het provinciehuis en ook geen overleg in Den Haag. En met pijn in het hart moet ze constateren dat er van de groots aangekondigde viering van 75 jaar Vrijheid in Drenthe weinig overblijft. Festiviteiten en herdenkingen zijn voor een groot deel afgeblazen.

Stuur je vraag naar Cassata

Maar in coronatijd volgt commissaris Jetta Klijnsma alles in Drenthe nauwlettend vanuit haar woonkamer, "met hart en oog voor Drenthe en alle inwoners." Ze wil graag in verbinding komen met de inwoners. Dus heb je een vraag voor de commissaris, mail die dan voor zaterdag naar cassata@rtvdrenthe.nl.