Moordzaak Marcel Hoogerbrugge in augustus behandeld

De 48-jarige Hala E. moet zich op 13 augustus voor de rechtbank in Assen verantwoorden voor de moord op ex-militair Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen. Dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld, bleek vandaag tijdens de vijfde tussentijdse zitting in de geruchtmakende zaak. Op de zitting, waar alleen advocaat Ronald Knegt en enkele nabestaanden bij waren, werd ook duidelijk dat extra onderzoek naar de vergiftiging van Hoogerbrugge weinig duidelijkheid heeft opgeleverd.

Medicijnencocktail

De destijds 49-jarige Hoogevener werd op 20 december 2017 door zijn ouders gevonden in zijn bovenwoning aan de Dr. Anton Philipsstraat. Zijn schedel was ingeslagen. Uit bloedonderzoek bleek dat hij daarvoor was vergiftigd met een mix van medicijnen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft E. ze stiekem in zijn drinken gedaan.



In het huis zijn meerdere glazen gevonden met medicijnresten erin en DNA-sporen en vingerafdrukken van de in Soedan geboren vrouw erop. Zelf ontkent ze elke betrokkenheid. Ze was op 11 december voor het laatst bij Hoogerbrugge thuis, heeft E. verklaard, terwijl de moord tussen 16 en 20 december moet zijn gepleegd. De twee kenden elkaar uit Hoogeveen, waar ook E. een tijd heeft gewoond. Later emigreerde ze naar Groot-Brittannië.

Pillen zelf ingenomen?

Dat er ook een haar van E. op een kussen lag in de slaapkamer waar Hoogerbrugges lichaam is gevonden, komt volgens de vrouw doordat ze er wel eens heeft geslapen. Haar advocaat Ronald Knegt gaat er vanuit dat de ex-militair ook zelf de pillen in zijn drinken kan hebben gegooid. "Bijvoorbeeld omdat hij wilde ontspannen", zei hij vandaag in de rechtbank.



Volgens hem blijkt uit het NFI-onderzoek dat resten van medicijnen die je door drinken mengt altijd zichtbaar zijn en ook de smaak van het drinken veranderen. Dus ze stiekem toedienen, is volgens hem onmogelijk.

'Wars van medicijnen'

Officier van justitie Debby Homans vindt dat Knegt verkeerde conclusies trekt uit het onderzoeksrapport. "De toxicoloog heeft niet aangegeven dat het onmogelijk is om ongezien medicatie toe te dienen. Er zijn veel onduidelijkheden en slagen om de arm. Of deze medicijnen voor Hoogerbrugge zichtbaar zijn geweest hangt af van het soort drank, de samenstelling en temperatuur, maar ook van bijvoorbeeld de verlichting in de kamer."



Dat Hoogerbrugge zelf bewust de medicijnenmix heeft ingenomen sluit ze uit. "Hij was wars van medicijnen. Ook zijn er in zijn huis geen verpakkingen of doordrukstrips gevonden."

Zeshonderd dagen voorarrest

Advocaat Ronald Knegt mag voor de inhoudelijke rechtszaak nog drie getuigen horen, onder wie E.'s vriendin. Dat gebeurt volgende maand bij de rechter-commissaris (onderzoeksrechter, red.) in Assen.



Ondanks een nieuw verzoek van Knegt om de vrouw vrij te laten, nu ze al ruim zeshonderd dagen in voorarrest zit sinds haar arrestatie in 2018 in Groot-Brittannië, besloot de rechtbank dat ze vast blijft zitten. E. loopt in de gevangenis een groter risico om het coronavirus op te lopen, stelde Knegt. Daar is de rechtbank het niet mee eens.

Lees ook: