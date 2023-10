Oude tramloods Frederiksoord wordt onderdeel van museum De Proefkolonie

Tentoonstelling

De Proefkolonie gaat de loods nu inzetten voor een kleine tijdelijke tentoonstelling over transport en logistiek in de kolonie. "We hebben een grote behoefte aan een tijdelijke tentoonstellingsruimte. Dat kan niet in het museum zelf, maar hier wel", zegt Visser.

Het pand leent zich volgens Visser ook prima voor de ontvangst van groepen of is te gebruiken bij arrangementen. "Nu moeten aanvragers vaak teleurgesteld worden, want in het museum is maar één ruimte beschikbaar voor maximaal 150 gasten. Het past in ons streven om meer panden bezoekbaar en beleefbaar te maken."

Naast de tentoonstellingen en groepsarrangementen die het museum in de oude loods wil aanbieden, zal het pand ook worden gebruikt als stalling voor de Kolonietram en de Elektrische Kolonie Express.

Opknapbeurt

Voordat het museum daadwerkelijk kan beginnen met een tijdelijke expositie, moeten er onderhoudswerkzaamheden worden gepleegd. "Het gebouw is bouwkundig best wel in orde, maar we moeten het isoleren. Het ziet er netjes uit en we kunnen het redelijk in oude staat terugbrengen. Een aantal luiken zullen we eruit halen zodat we weer ramen krijgen. Ook plaatsen we een keuken en toiletten", legt Visser uit.