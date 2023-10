Blauwtong rukt op in Nederland: Vijf vragen en antwoorden over dit virus

Nederlandse schapen vinden massaal de dood. Dat komt doordat het blauwtongvirus zich snel onder veebedrijven verspreid. "Schapenhouders kijken machteloos toe", zei Landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie) eerder deze week. De roep om een vaccin is groot, zowel onder boeren als op het ministerie.

Tot en met vandaag zijn bij de NVWA nog geen officiële meldingen van blauwtong in Drenthe bekend. Volgens verschillende dierenartsen is het echter een kwestie van tijd dat Drentse boeren ook met blauwtong te maken krijgen.

Maar wat is blauwtong precies en wat betekent dit voor veeboeren? We zochten het een en ander voor je uit.

Wat is het blauwtongvirus?

Het blauwtongvirus, afgekort blauwtong, is een niet-besmettelijke virusinfectie die voorkomt onder 'herkauwers'. Dat zijn onder andere schapen, runderen en geiten. Dieren kunnen besmet raken met het virus nadat ze gebeten worden door 'knutten', kleine vliegjes. De ziekte heeft de naam blauwtong gekregen omdat de tong van besmette dieren blauw kan kleuren. In de praktijk komt die blauwe tong maar zelden voor.

Zieke dieren kunnen elkaar niet besmetten. Blauwtong is ook niet gevaarlijk voor mensen, voor schapen wel. Want ongeveer een op de vijf schapen overleeft een besmetting niet.

Hoe herken je blauwtong?

Vooral schapen lijden onder het virus. Het kan tussen de vijf en twintig dagen duren voordat ziekteverschijnselen zichtbaar worden. Symptomen van blauwtong zijn onder andere hoge koorts, een gezwollen kop, tong en lippen, kwijlen, veel liggen, niet willen eten en een bolle rug.

Besmette runderen en geiten krijgen vaak minder ernstige ziekteverschijnselen dan schapen. Wel blijft het virus langer in het bloed van runderen, waardoor het risico van overdracht op knutten stijgt.

Hoe kun je blauwtong voorkomen en bestrijden?

Volgens dierenartsen is het van belang dat veehouders hun dieren goed voorbereiden op een uitbraak van blauwtong. Het is belangrijk om de dieren in optimale gezondheid te krijgen, zodat ze een besmetting kunnen doorstaan. Dat kunnen veehouders doen door hun dieren goed te voeden en uit voorzorg een vliegenwerend middel in te zetten.

Mocht een dier dan toch besmet raken met blauwtong, is het vooral een kwestie van het zoveel mogelijk tegengaan van verzwakking. Het is dan belangrijk meteen een dierenarts in te schakelen en de dieren te laten drinken. Ook moeten besmette dieren worden afgeschermd van gezonde dieren.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) hanteert een meldplicht voor blauwtongbesmettingen. Als een dierenarts een vermoeden van een besmetting heeft, moet de eigenaar hier melding van doen.

Is er een vaccin?

Omdat deze blauwtonggolf door dierenartsen en boeren wordt gezien als een van de heftigste sinds het virus in Nederland voorkomt, is de roep om een vaccin groot.

Op dit moment doet het ministerie van Landbouw onderzoek of er in landen buiten Europa een vaccin bestaat tegen het type blauwtong dat nu in Nederland rondgaat. Minister Adema gaf eerder deze week aan dat deze zoektocht als spoedprocedure wordt uitgevoerd.

Dierenartsen hebben daar een hard hoofd in, omdat zij verwachten dat het vaccin niet op tijd voorhanden is om deze golf te bestrijden.

Hoe is de situatie nu in Drenthe?