Syrische Yaseer uit Annen wandelt wel vijf uur op een dag, altijd in fluorescerend outfit

Yaseer Ahmad (52) is gevlucht uit Syrië en drie maanden geleden streek hij neer in Annen. Om Nederland en Drenthe beter te leren kennen, wandelt hij zich suf, soms wel vijf uur op een dag. "Ik hou heel erg van Nederland", vertaalt zijn telefoon voor hem. Yaseer - die zelf Arabisch spreekt - kent al een paar woordjes, maar zich uitdrukken in zinnen is nog lastig. Daarom gebruikt hij een vertaalmachine. "Ik hou van het volk, de overheid, eigenlijk van iedereen."

Yaseer is eigenlijk een Palestijn, die opgroeide in Syrië. Vanwege de oorlog vluchtte hij eerst naar Maleisië en toen naar Turkije. Vanuit daar ging hij te voet via Bulgarije naar Servië en Hongarije. In Hongarije stapte hij op een vrachtwagen richting Duitsland om uiteindelijk in Nederland terecht te komen. Hij heeft een tijdje in het AZC in Ter Apel gezeten, en in Assen. Hij is heel erg blij dat hij nu een eigen woning in Annen heeft.

Fluorescerende outfits

In zijn thuisland was hij helemaal niet gewend dat hij overal veilig naartoe kon lopen, vandaar dat hij er in Nederland nu zo vaak op uittrekt. En omdat het hem gezond houdt, zowel lichamelijk als fysiek. Met zijn felgekleurde sportpakjes is hij een opvallende verschijning in het dorp en trekt hij vaak de aandacht. Zo stond hij onlangs met een foto in het Volkskrant Magazine. Hij draagt er een oranje sportoutfit, maar vandaag heeft hij een gele uit de kast getrokken.