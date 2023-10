'Mannen verdienen in Drenthe 8,5 procent meer dan vrouwen'

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in Drenthe het grootste van heel Nederland. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Nationaal Salaris Onderzoek van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit onder 23.000 werkenden.

In onze provincie ligt de het salaris van mannen gemiddeld zo'n 8,5 procent hoger hoger dan dat van hun vrouwelijke collega's met hetzelfde werk. Daarmee is het verschil in beloning groter dan in elke andere provincie in Nederland.

De gemiddelde loonkloof in Nederland bedraagt 7,4 procent. Twee jaar geleden was dat nog 5 procent Naast Drenthe, is er ook in Overijssel (8,3%), Noord-Brabant (7,6%) en in Noord-Holland (7,3%) sprake van een grote loonkloof. Mannen krijgen hier veel meer betaald dan vrouwen die een vergelijkbare functie, opleiding en werkervaring hebben. De drie provincies met de laagste salariskloof zijn Groningen (2,8%), Friesland (3%) en Gelderland (4,9%).

Verschillende oorzaken

Het verschil in beloning voor hetzelfde werk heeft verschillende mogelijke oorzaken. Jaap van Muijen, onderzoeker bij Nyenrode en verbonden aan het onderzoek van Intermediair, zegt hierover: "Mannen onderhandelen vaker over hun salaris dan vrouwen. Ook ontvangen zij vaker een bonus. Opvallend is dat van de werkende vrouwen 53 procent niet weet of er een bonus wordt verstrekt, tegenover 'slechts' 36 procent van de mannen."

In het Nationaal Salaris Onderzoek komen ook andere verschillen naar voren. Zo maken mannen drie keer zo vaak gebruik van een 'auto van de zaak' en een bijbehorende tankpas dan vrouwen. Ook profiteren mannen vaker van winstdeling en vergoeding bij verhuizing, namelijk twee keer zo vaak. Onkostenvergoeding en overwerkvergoeding worden anderhalf keer zo vaak verstrekt aan mannelijke werknemers.