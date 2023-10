Midden-Drenthe ziet weer kansen voor zonneparken: 'Aanvragen voor meer dan 1.000 hectare'

Voorwaarden

Inwoners van Midden-Drenthe moeten betrokken worden bij de aanleg van de parken. Initiatiefnemers van een park worden verplicht om met omwonenden in gesprek over het ontwerp van het park.

Inschrijving

De gemeente opent volgend jaar de inschrijving. "Dit is een soort schoonheidswedstrijd voor zon-op-landprojecten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is." Op welke gronden er verder besloten gaat worden waar zonneparken mogen komen, wordt komende tijd verder uitgewerkt door de gemeente. "Het is bijvoorbeeld denkbaar dat we onderscheid maken tussen gronden met een lage landbouwkwaliteit en gronden met een hoge landbouwkwaliteit."