Bouwer Asselyn in Assen gaat palen boren na onrust over heien

De onrust over het heien ontstond, nadat de bouwer omwonenden per brief had geïnformeerd over de start van de bouw van de eerste dertien woningen van de wijk Asselyn. Daarin werd de komst van een hei-installatie aangekondigd.

Hevige trillingen

De schrik sloeg omwonenden om het hart. Een aantal zit nog met de schadeafwikkeling van een ander bouwproject in de buurt. In 2017 ontstond er commotie rond de bouw van een appartementencomplex op de plek van de vroegere brandweerkazerne, tussen de Nijlandstraat en het Kanaal. Bij het heien van de eerste betonpalen voor de fundering, stonden de appartementen en huizen eromheen te schudden. De trillingen zorgden meteen voor schade en het heien werd stilgelegd door bouwbedrijf Brands Bouw. Na enkele maanden vertraging zijn de palen niet geheid, maar de grond in geboord.

Nu nog schadeafwikkeling

Projectleider Roderik Schuddebeurs van Koenen Bouw is inmiddels van de schadeverhalen van toen op de hoogte. "Mensen zitten nu nog met de schadeafwikkeling, zo heb ik begrepen. Wij betreuren dat en willen met Asselyn niet in een situatie komen van geschillen over allerlei schades. We willen er een mooi project van maken, in goed overleg met de buurt."

Op 11 mei zou het bouwbedrijf gaan beginnen met het heien van de ruim honderd betonpalen voor Asselyn. Koenen Bouw streeft ernaar dat die datum gehaald wordt, ook al wordt heien nu boren. "We hadden natuurlijk de hei-installatie hiervoor al gereserveerd. Die moeten we nu vervangen door een boorinstallatie. Of die dan beschikbaar is, hoor ik nog", zegt Schuddebeurs.

Heien in de ban

Volgens de gemeente had Koenen Bouw kunnen weten dat er niet geheid mocht worden voor Asselyn. Want sinds het voorval in 2017 is het heien voor grote bouwprojecten in die omgeving in de ban gedaan. Projectleider Schuddebeurs stelt dat er niets over terug te vinden is in de verordening. "We moesten het van omwonenden horen", zegt hij. "Die alarmeerden ons." Een woordvoerder van de gemeente bestrijdt dat. "Het staat toch echt in de omgevingsvergunning, niet heien maar boren."