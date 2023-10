CuRe kan aan de slag met nieuwe demonstratiefabriek in Emmen

Waar zat de twijfel?

Een aantal partijen in de Provinciale Staten wilde dus liever een lening verstrekken dan een subsidie, waaronder BBB en PVV. "Het blijft moeilijk te beoordelen of het rendabel wordt. Het blijft gek dat we dit als subsidie geven in plaats van een achtergestelde lening. Mogelijk is de buissiness case toch niet zo sterk?", opperde PVV'er Bert Vorenkamp.

Toch stemde de PVV voor, evenals de BBB. Het CDA was kritisch, maar is volgens Statenlid Gertjan Zuur nu "helemaal om." Dat geldt ook voor GroenLinks en PvdA. "Het aantal arbeidsplaatsen is niet veel. En het is nu nog op kleine schaal plastic recyclen, maar wél rendabel en dat wil CuRe de wereld laten zien. Subsidie van ons bewijst dat we ze steunen", zegt PvdA-Statenlid Fenneke Mensen-Maat. Voor de VVD was er nooit enige twijfel.

Worsteling

Voor ChristenUnie-fractievoorzitter Bernadette van den Berg-Slagter was de subsidieverstrekking een worsteling. "Aan de ene kant heb je CuRe met een bijdrage aan de kringloopeconomie en de ontwikkeling van de Greenwise Campus in Emmen, die beide aan elkaar verbonden zijn. Tegelijk zien we een opeenstapeling van leningen en subsidies vanuit de provincie. Maar we zijn wel voor subsidie, mits er een toezegging komt. Want er moet een afwegingskader komen van hoe we dit soort zaken als Provinciale Staten in de toekomst afwegen."

Volgens gedeputeerde Meeuwissen kan de subsidie gedeeltelijk teruggevorderd worden als CuRe wel binnen vijf jaar vertrekt. "En hoe we dit soort zaken in de toekomst doen hoort bij nieuwe economische koers. We zullen PS ook betrekken bij het maken van die koers."