Zesde verdachte aangehouden voor schietincident Assen

De politie heeft een zesde verdachte aangehouden van het schietincident in Assen. Het is een 20-jarige man uit Assen. Het slachtoffer is een 24-jarige man uit Assen, die in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht.

De man werd rond kwart voor zes neergeschoten in de buurt van de Maria in Campislaan in Assen. Getuigen hebben de politie verteld dat er een conflict aan vooraf ging, waarbij meerdere personen betrokken waren.

In de loop van de avond werden vier verdachten aangehouden aan de Maasstraat. Dat zijn twee mannen van 21 uit Assen, een 27-jarige uit Assen en een 19-jarige man uit Arnhem. In de Schultestraat hield de politie een vijfde verdachte aan, een 28-jarige man uit Assen.

In de loop van vandaag volgde de zesde aanhouding. Alle verdachten zitten vast en worden verhoord. Op verschillende plekken in Assen zijn twee auto's en twee fietsen in beslag genomen. Het politieonderzoek gaat nog door, en mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen.

Wijkbewoners geschrokken

In de wijk reageren bewoners geschrokken. Ze zijn bezorgd, maar het komt ook weer niet uit te lucht vallen, vertelden meerdere mensen aan onze verslaggever Stijn Steenhuis.

"De plek waar het gebeurde ligt vlak bij het Lariksbos, waar volgens wijkbewoners wordt geblowd en ook drugs worden gedeald. Er worden messen getoond, ook aan voorbijgangers", vertelt Steenhuis.

De sfeer is er grimmig, zeggen wijkbewoners. "Ze denken te weten dat het gisteravond ging om een conflict tussen twee jeugdbendes, met leden van zo'n 18 of 19 jaar."

'Een incident'

De wijkcoördinator van de gemeente Assen houdt het op 'een incident'. Dat er vaker wapens worden gebruikt bij een ruzie komt in het hele land vaker voor. Wel zegt hij dat er vanuit de gemeente Assen naar het Lariksbos wordt gekeken. Dat moet opener en daarmee veiliger worden.

Het staat overigens niet vast dat de verdachten of het slachtoffer uit de wijk Lariks komen. Wel blijkt uit een analyse dat er onder meer sociale problemen spelen in de wijk. De gemeente Assen is bezig met een plan voor de aanpak van de wijk. Samen met bewoners werkt de gemeente daarom aan een wijkagenda, om bestaande problemen aan te pakken.