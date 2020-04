Gronings bedrijf in quarantaine in Havelte: 'We kunnen met elkaar knallen'

"Op deze manier kunnen wij veilig met elkaar samenwerken", vertelt Ruben Haring, een van de oprichters.

'Zinvol om met elkaar te knallen'

Haring zag de omzet van het bedrijf sinds de coronamaatregelen met 95% kelderen. "Om ook na deze periode nog te kunnen bestaan, moesten we als bedrijf actie ondernemen. Het is zinvol om dan bij elkaar te komen en met elkaar te knallen en de schouders eronder te zetten." En dit legt het bedrijf geen windeieren. "Wij groeien enorm", vertelt Haring.

Binnen het bedrijf werd er enthousiast gereageerd op het voorstel. "We kregen natuurlijk ook wel vragen van collega's hoe we dit gingen aanpakken, maar iedereen reageerde positief. Daarnaast hebben wij veel alleenstaanden binnen het bedrijf. Zij vinden het fijn om uit hun isolement te zijn." Maar niet iedereen kon mee. "Een van onze collega's had bijvoorbeeld een huisgenoot met klachten. Dat bleek uiteindelijk een griepje te zijn, maar deze collega kon niet mee, helaas", vertelt Haring.

Maar voordat het bedrijf richting Havelte vertrok, is er eerst contact gezocht met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). "Wij wilden zeker weten dat wij dit mochten doen en waar wij rekening mee moesten houden." Het RIVM reageerde verrast op het voorstel. "Ze zeiden dat dit scenario niet in hun draaiboek stond. Maar zolang we binnen goed afstand van elkaar houden, vonden ze het goed."

Het team zit volledig in quarantaine. Ze zien alleen elkaar en de boodschappen worden bezorgd (Rechten: Ruben Haring)

Geen ruzies

Het team zit volledig in quarantaine. Dit betekent dat ze alleen elkaar zien. De boodschappen worden bezorgd. Elke werkdag geeft een collega een motivational speech. "Dat duurt ongeveer drie minuten. Het geeft het team echt een boost. Daarna gaan we vol energie aan het werk." Maar er wordt niet alleen maar gewerkt. Er is ook tijd en ruimte voor ontspanning. "Wij gaan vaak sporten, er wordt gezamenlijk gekookt en er worden 's avonds activiteiten, zoals een pubquiz, georganiseerd."

Maar als je veertien dagen lang op elkaars lip zit, ontstaan er dan geen ruzies? Dat is volgens Haring niet het geval. "Wij zitten in een boerderij voor 40 personen, maar zitten hier met 15 mensen. Iedereen heeft een eigen slaapkamer en tussen de werkplekken wordt voldoende afstand gehouden. Er is voldoende ruimte om je terug te trekken en je eigen ding te doen. Daarnaast zijn wij een jong bedrijf en hecht met elkaar. Wij delen veel. Ook aan de vrijdagmiddagborrel wordt door iedereen fanatiek deelgenomen."

Aanrader

Haring zou het andere bedrijven aanraden om met elkaar in quarantaine te gaan. "Het is goed voor je business en mijn collega's zijn er blij mee. Het brengt ons als team dichter bij elkaar en je kan echt knallen."

Tot aanstaande donderdag zit het bedrijf in de boerderij. "Maar het bevalt goed, dus misschien plakken wij er nog wel een paar dagen aan vast", aldus Haring.