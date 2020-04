Gemeente geeft eigenaar Polenhotel Elim meer tijd

De gemeente Hoogeveen geeft Henri Koopmans tot 20 juni de tijd om de opvang van tientallen Oost-Europese werknemers in drie boerderijen in Elim te beëindigen. Die extra tijd geeft de gemeente, omdat het door de coronacrisis 'te moeilijk is' om alternatief onderdak voor de arbeidsmigranten te vinden.

In februari kondigde de gemeente aan dat Koopmans de opvang van met name Poolse werknemers zou moeten stoppen. Wethouder Erwin Slomp zei dat Koopmans handelt in strijd met het bestemmingsplan. Daarin staat dat in de drie boerderijen met appartementen en groepsaccommodatie alleen recreatief gebruik is toegestaan.

Plek niet geschikt

Omwonenden schreven in januari een brief aan de gemeente waarin zij aangeven overlast te ervaren van de Oost-Europese arbeidsmigranten. Wethouder Slomp nam daar kennis van. Zijn bezwaar richt zich uitsluitend op overtreding van de vergunning. "Arbeidsmigranten kunnen ook gewoon in woningen zitten, maar deze plek is daar niet geschikt voor", zei de wethouder destijds.

Last onder Dwangsom

Henri Koopmans zegt nooit een dwangsom te hebben gehad. Maar volgens gemeentelijk woordvoerder Hans Vonk is er vorige week alsnog voor het eerst een zogeheten last onder dwangsom gestuurd. "We hebben een termijn gegeven tot 20 juni om de groepsaccommodatie voor werknemers te beëindigen. Voldoet hij daar niet aan dan moet Koopmans duizend euro per week betalen. En dat kan oplopen in maximaal zes weken tot drieduizend euro per week."

Koopmans wil verder geen commentaar geven. Onduidelijk is hoeveel Oost-Europese werknemers er sinds de coronacrisis nog verblijven bij hem. Met het besluit van de gemeente is Koopmans het in elk geval oneens. In februari gaf hij aan het op een procedure te laten aankomen, want: "Dit is de mooiste plek van Nederland voor arbeidsmigranten."

De gemeente zet de procedure dus door, maar geeft extra tijd. "Door de coronaperikelen is het heel moeilijk alternatief onderdak te vinden in deze tijd. Maar als de eigenaar op 20 juni nog niet voldoet aan de eisen, dan gaat de eerste dwangsom de deur uit", zegt woordvoerder Hans Vonk.