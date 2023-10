Reconstructie: dit doet gemeente Assen aan overlast restaurant Hollywood

Meerdere bezoeken

Na het verkopen van blikjes tijdens het TT Festival in 2022 komen er geen concrete vervolgstappen. De gemeente Assen laat daarover nu in een schriftelijke reactie weten dat de eigenaar geen regels overtrad die gevolgen hadden voor een sluiting. "In de brief over het opheffen van de tijdelijke sluiting, zijn geen aanvullende voorwaarden gesteld. Hierna zijn geen overtredingen geconstateerd die juridisch gezien een sluiting rechtvaardigen."

Weer terug naar vorig jaar. De veiligheidsregisseur van de gemeente gaat in augustus 2022 meerdere keren op bezoek bij Hollywood en bij de supermarkt in de Rolderstraat waar de uitbater ook eigenaar van is. Wederom gaan die gesprekken over klachten met betrekking tot parkeer- en geluidsoverlast.

In een gesprek op 11 augustus 2022 geeft de eigenaar aan dat 'hij het gevoel heeft dat er een heksenjacht tegen hem gevoerd wordt.' Maar de maat lijkt ondertussen ook bij de gemeente vol, valt op te maken uit een mail van een ambtenaar aan een collega. "[Anoniem] en ik willen graag eens met je sparren over welke mogelijkheden er zijn om de vergunning van Hollywood in te trekken. Momenteel regent het klachten en heeft de eigenaar beterschap beloofd in meerdere gesprekken. We zien dat alleen (nog) niet terug en dus willen we alvast kijken welke mogelijkheden er zijn om Hollywood te sluiten", schrijft de ambtenaar op 25 augustus vorig jaar.

Veel beterschap lijkt er nog niet in te zitten. RTV Drenthe maakte eerder dit jaar een ronde langs ondernemers en bewoners in de Rolderstraat. Daaruit blijkt dat de parkeer- en geluidsoverlast niet minder is geworden.

Dossier opbouw

Diezelfde dag, 25 augustus 2022, stuurt de veiligheidsregisseur een mail aan het team Toezicht en Handhaving. Hij wil een dossier opbouwen van alle overlast die Hollywood veroorzaakt en vraagt de boa's om daarbij te helpen. Opmerkelijk, omdat er al op 13 april 2021 in een e-mail wordt verwezen naar een dossier over het afhaalrestaurant.

Deze vraag legden wij ook neer bij de gemeente. Volgens de gemeente is dossieropbouw een doorlopend proces. "Doel hierbij is zo veel mogelijk de informatie te bundelen, zoals bijvoorbeeld alle vergunningen of meldingen over een bepaalde locatie. De huidige systemen van de gemeente Assen maken dit beter mogelijk. Doel hiervan is informatie bijeen te houden en te voorkomen dat zaken gemist worden."

De dossiers waarover gesproken wordt in de stukken, zijn gebundeld tot één doorlopend dossier. En dat dossier kan op dit moment nog steeds aangevuld worden. Die dossiervorming is nodig om toe te werken naar een sluiting van Hollywood. Burgemeester Out heeft deze bevoegdheid, maar dan heeft de gemeente wel voldoende informatie nodig.

'Geen overlast'

De inmiddels oud-eigenaar van Hollywood laat afgelopen week in een telefoongesprek weten dat er geen overlast meer is, zover hij weet. "Wij hebben alles aangepakt, zodat bewoners geen last van ons hebben. Als er weer meldingen zijn gedaan door mensen, dan weet ik dat niet."

Volgens hem gaat het altijd om dezelfde mensen die klagen bij de gemeente. "Het zijn altijd één of twee mensen en voor de rest heb ik niks gehoord. Volgens ons is er geen geluidsoverlast. Het parkeren is gewoon opgelost met de gemeente en we hebben ons aan de afspraken gehouden. Daarna is er geen overlast meer geweest."

Eerder schreef RTV Drenthe over de bewoners en ondernemers in de Rolderstraat die het cameratoezicht in de straat terug wilden, zodat het veiliger zou worden. Dat artikel is geschreven op basis van tientallen mensen die RTV Drenthe gesproken heeft.