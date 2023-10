Bezorgdheid over verdwijnen verkeersdrempels buiten Noordscheschut

Twee verkeersdrempels verlagen. Die maatregel moet ervoor zorgen dat de bus van Hoogeveen naar Emmen door Noordscheschut blijft rijden. Maar ze worden niet verlaagd; ze verdwijnen helemaal. Tot grote onvrede van aanwonenden van de Coevorderstraatweg, die vrezen voor de verkeersveiligheid.

Zo'n twintig mensen hebben zich vanochtend verzameld langs de Coevorderstraatweg vlak buiten Noordscheschut. Eén van hen is Katrien Doldersum, zij woont pal naast de weg samen met haar gezin. Ze wijst naar één van de verkeersdrempels die weggehaald wordt. "Nu remt het verkeer nog, maar na de drempel trekken ze hard op en rijden ze alsnog 80 of 100, terwijl ze maar 60 mogen. Het is al gevaarlijk, ook vanwege de vele bomen langs de weg die het zicht slechter maken. Als de drempel verdwijnt wordt het hier echt een racebaan."

Vertraging

Het OV-bureau in Drenthe en Groningen moet fors bezuinigen. Voor volgend jaar dreigt een tekort van 8,2 miljoen euro. Dat betekent onder andere dat er buslijnen worden geschrapt of aangepast. Zo kijkt het vervoersbedrijf of buslijn 27 van Hoogeveen naar Emmen aangepast kan worden. Die loopt door Noordscheschut heen, maar op de route door het dorp liggen vier drempels die voor vertraging zorgen. De bus kan omrijden over de A37 en Noordscheschut overslaan, wat een besparing van 60.000 euro op jaarbasis zou opleveren.

Dat wil de gemeente Hoogeveen niet, omdat ze vindt dat openbaar vervoer beschikbaar moet blijven voor mensen in de dorpen. De gemeente kwam daarom met het plan om twee drempels op de Coevorderstraatweg te verlagen. Ze worden nu compleet verwijderd.

Brief op de mat

Onlangs viel er bij Doldersum en haar buren een brief van de aannemer op de mat met de boodschap dat de drempels worden weggehaald. Een verrassing, want de gemeente had hierover niets verteld, zegt ze. Volgens haar is er eerder wel overleg geweest over het mogelijk verlagen van de drempels, maar was daar nog geen definitief besluit over. "Ze hebben ons verder niet op de hoogte gehouden."