Nieuw leven voor kunstwerk op Rolderrotonde in Assen

Het ronde beeld met gat erin, stond de afgelopen decennia al op meerdere plekken in de stad. Rond 1980 stond het kunstwerk van Lucien den Arend in de Oudestraat, nabij het huidige Forum. En tot enkele jaren geleden stond het bij het NS-station Assen, totdat daar de grote verbouwing begon.

Nog schoonmaakbeurt

De laatste tijd stond het in opslag. De gemeente Assen heeft het kunstwerk nu herplaatst, omdat het nog in goede staat is en nog steeds een eigentijdse uitstraling heeft. "Na een schoonmaakbeurt volgende week is het werk klaar voor een nieuwe levensfase", stelt de gemeente. De ronde vorm sluit ook aan bij het grote cirkelvormige kunstwerk Bridging, dat even verderop op de rotonde in de Rolderhoofdweg staat.

Het kunstwerk Discoid Form 1 wordt in Assen op zijn nieuwe plek gehesen (Rechten: gemeente Assen)

In 1970 kocht de gemeente Assen het beeld Discoid Form 1 aan bij het project Beelden Buiten. Dat was een initiatief van het toenmalige ministerie van CRM. Diverse steden in Nederland deden hieraan mee. Discoid Form kent meerdere verschijningsvormen. De beelden zijn door de kunstenaar uitgevoerd in verschillende materialen, als cortenstaal, brons, aluminium of steen. Behalve in Assen staat er in Zwijndrecht, en ook in Finland, een Discoid Form.

Lucien den Arend is een Nederlandse schilder, tekenaar en beeldhouwer. Hij werd geboren in Dordrecht, maar woont en werkt al tientallen jaren in Finland.