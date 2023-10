Peizer buurt stapt naar rechter om zogenaamde schuur: 'Wekt argwaan bij ons'

Argwaan

De gemeente beweerde tot nu toe 'niet beter te weten, dan dat het alleen om een schuur zou gaan'. Terwijl er vanaf 2020 al een 'balievraag' ligt bij de gemeente waaraan door ambtenaren is meegedacht. Inmiddels heeft verantwoordelijk wethouder Robert Meijer (VVD) tegenover het regionale nieuwsblad De Krant gezegd dat er 'geen recreatieve bestemming' komt op het bewuste perceel aan de Langbroek. 'Het is niet toegestaan, nu niet en in de toekomst niet," is zijn reactie.

De buurt is blij met die uitspraak, maar ziet die toezegging graag zwart-op-wit. Tot die tijd houden de omwonenden grote twijfels. "Argwaan is het toverwoord", zegt één van de omwonenden. "Waarom wordt nu, een jaar nadat we aan de bel trokken bij de gemeente, dit via de media gezegd? Waarom hebben we zélf die toezegging nooit gehad?" De nieuwe schuur staat er inmiddels, al vinden omwonenden dat de term 'schuur' niet echt van toepassing is op het bouwsel achter Langbroek 7. "Er zit een schuifpui in en er zijn aansluitingen voor wc's. Dat is veel meer dan een schuur."

Salamitactiek

Buren denken dat de initiatiefnemers, daarbij gesteund door 'welwillende ambtenaren van de gemeente Noordenveld', gebruikmaken van een 'salamitactiek': steeds kleine stapjes nemen om uiteindelijk tot een groter plan te komen. "Stap één en twee van die tactiek zijn gelukt", stelt een omwonende vast. "Het gebouw staat er en de gemeente vindt dat er een B&B in mag komen." De omwonenden stellen dat dit in strijd is met het bestemmingsplan en dat er een vergunning aangevraagd had moeten worden.

Blokkade in kadaster

De initiatiefneemster noemt de argwaan 'overtrokken'. "Het is voor ons zaak om het gebouw helemaal klaar te maken. Dan hebben we mogelijkheden en gaan we kijken wat we er mee willen. Een vergaderlocatie lukt niet meer, daarvoor is het gebouw te klein."

De onrust die er rond de Langbroek is ontstaan, zit haar niet lekker. Omwonenden vinden juist dat zij, als initiatiefneemster, veel van die onrust weg kan nemen, door een 'handreiking' vanuit de buurt aan te grijpen, om zo de boel weer in harmonie te brengen. "Mij is gevraagd om in het kadaster te laten opnemen dat er nooit recreatieve bedrijvigheid op dit perceel of op andere percelen van ons zou komen. Ook als we het hier zouden willen verkopen. Dat vinden wij buitenproportioneel. Er is niemand in de buurt die zoiets heeft laten vastleggen in het kadaster."

'Niet verrast worden'

Omwonenden vinden het vreemd dat de initiatiefnemers, ondanks alle onrust in de buurt, hier niet op willen ingaan. Ook de gemeente Noordenveld doet dat niet. "Daarmee wekken ze toch weer argwaan bij ons", stellen ze. "Als het gewoon een schuur is, moet dat toch geen probleem zijn?"

Omdat het gemeentebestuur, na een reeks brandbrieven en tal van procedures, nog altijd niet ingrijpt in de in hun ogen 'illegale situatie' kiest de verontruste bewonersgroep nu definitief voor een gerechtelijke procedure. In een ultieme poging om in de nabije toekomst niet alsnog verrast te worden door onwenselijke, drukke recreatie in hun nu nog rustige woonbuurt. "Het is nu een schuur met een open eind."