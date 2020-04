Piepers en Paupers Veenhuizen opent officieel de deuren

Alida van Dellen en Jan Willems, de eigenaren, staan verheugd achter de balie in de oude molen achter Maallust. Het enthousiasme gonst door de zaak heen. Binnen vijf minuten komen er vier mensen binnen. Twee om een patatje te halen, twee anderen voor een softijsje. "Het is druk", vertelt Willems. "De momenten dat ik niets te doen heb, ben ik aardappels aan het snijden."

Denken in mogelijkheden

Toch is het een bijzondere keuze om als horecazaak de deuren te openen, want er zijn nu veel zaken juist gesloten vanwege het coronavirus. "We waren een beetje teleurgesteld dat de versoepeling van de regels afgelopen dinsdag niet doorging. We waren eigenlijk er stiekem een beetje vanuit gegaan, dus zijn we afgelopen weekend open gegaan voor afhaal."

Voor het opengaan moet je volgens Willems een hele andere mindset hebben. "Je moet goed nadenken over wat wel en wat niet kan. Je moet niet in onmogelijkheden denken, maar in mogelijkheden. Er zijn heel veel horecabedrijven die zeggen dat je niets kunt. Maar je moet het andersom draaien: wat kun je wel?"

Vanaf nu is de frietspeciaalzaak vijf dagen in de week geopend voor afhaal. Dat betekent dat niemand in de molen mag zitten om zijn of haar patatje op te eten. "Mensen mogen eten in de auto of een ijsje eten in de zon. Als ze die anderhalve meter maar aanhouden, dan kan dat prima." Daarnaast mogen er ook maar een beperkt aantal mensen in de zaak komen.

Alida van Dellen en Jan Willems in Piepers en Paupers (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

