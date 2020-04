Emmer imam gaat live streamen op sociale media tijdens ramadan

De imam draagt voor uit de koran, reciteert en gaat voor in het gebed. Hij zit in een zijn eentje in een lege moskee aan een tafel, zijn telefoon voor hem voor de opname. Er is een livestream en de opname is ook beschikbaar op Whatsapp voor leden van de moskee.

Iedere dag om 14.00 uur gaat de imam live op Facebook. (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

De ramadan is normaal altijd een tijd van feestelijk samenkomen. Maar dit jaar komen de mensen die vasten niet bij elkaar over de vloer. "We kunnen het thuis wel een beetje inrichten als een moskee en de diensten daar volgen. Vasten kan ook gewoon thuis", aldus Altin.

De precieze tijden van het vasten worden normaal via de moskee gecommuniceerd. Dit jaar zijn er A4'tjes verspreid in de buurt met de juiste tijden.

Vannacht om half vijf is het zover. Dan is het officiële begin van de vastenmaand. Het begint meteen al met een pittige eerste dag van 18 uur vasten.

De familie Sari uit Emmen. (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

De familie Sari uit Emmen kijkt uit naar de ramadan. "De ramadan is een periode wanneer we tot rust komen en bij elkaar zijn. Het is soms ook wel even afzien met de lange dagen. Maar ik kijk er zelf ieder jaar naar uit", zegt Ayse Sari, tweede van links op de foto.

Zo'n 'eenzame' ramadan heeft de familie nog niet eerder meegemaakt. "We zullen geen uitnodigingen ontvangen van familie en vrienden dit jaar", aldus Ayse.

Kleinzoon Sefer, helemaal rechts op de foto, denkt dat het vasten dit jaar voor hem makkelijker zal zijn, omdat hij niet hoeft toe te kijken hoe andere mensen eten, terwijl hij niet kan eten.

Opa Sefer Sari en oma Fatma Sari doen wegens gezondheidsredenen niet mee aan het vasten. Al deed oma vorig jaar ook al niet mee. Dochter Ayse denkt in zijn algemeenheid dat vasten je lichaam weerbaarder maakt, dus ook tegen het coronavirus. "Maar mochten we ziek worden dan kijken we wel of het gaat lukken", zegt ze.