Leerkrachten binnenkort getest op coronavirus bij GGD Drenthe

Vanaf wanneer het onderwijspersoneel wordt getest is niet precies bekend, vertelt Linda van der Heide namens GGD Drenthe. "Scholen en kinderopvanglocaties mogen op 11 mei weer open, dus die datum is uiteraard leidend.''

Testcapaciteit

De testen vinden precies op dezelfde wijze plaats als bij het zorgpersoneel. "We nemen de testen zowel op de GGD-locatie in Assen af als bij de mensen thuis", licht Van der Heide toe. De GGD legt zelf contact met scholen, zodat leerkrachten via hun school worden geïnformeerd waar en hoe ze zich kunnen laten testen.

Bij de GGD in Assen kunnen momenteel ongeveer tweehonderd mensen per dag worden getest op het virus. Als deze capaciteit door de testen bij het onderwijspersoneel moet worden verhoogd, is dat volgens Van der Heide geen probleem. "Er zijn nog geen wachttijden geweest. Iedereen die in aanmerking kwam, kon getest worden. En als het nodig is, kan het aantal testen worden opgeschroefd."

Als er leerkrachten of medewerkers van kinderopvanglocaties zijn die vragen hebben over de testen, kunnen ze volgens de GGD altijd contact opnemen. "Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen die soortgelijke vragen heeft. Voor zorgpersoneel is het testbeleid bijvoorbeeld heel laagdrempelig", besluit de woordvoerster.