De politie heeft vandaag een 36-jarige man uit de gemeente Emmen aangehouden op verdenking van zware mishandeling. De politie verraste de man met een inval in zijn woning.

Dat laat de politie weten via social media.

De verdachte is na de aanhouding overgebracht naar het politiebureau in Emmen, waar verhoor moet uitwijzen wat er precies gebeurd is.