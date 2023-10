Coevorden verlengt noodfonds voor energiekosten

Dorpshuizen en verengingen in Coevorden krijgen langer de tijd om een aanvraag in te dienen voor het noodfonds voor energiekosten. De periode waarin aanvragen gedaan kunnen worden is nu met twee maanden verlengd van 1 mei tot en met 30 juni volgend jaar. Daarnaast is de regeling verruimd.

In april van dit jaar stelde de gemeente het noodfonds beschikbaar voor verenigingen, dorpshuizen en buitenzwembaden die in de problemen kwamen door de hoge energielasten. Dit deed de gemeente omdat deze instanties flink te lijden hebben onder de hoge inflatie en grote prijsstijgingen. Vanaf nu kunnen bestuurders ook een aanvraag indienen wanneer zij in de problemen dreigen te komen met hun huurlasten.

Aanvullende regeling

De gemeente Coevorden is van mening dat landelijke regelingen niet altijd toereikend zijn voor deze partijen. Om de faciliteiten in de dorpen in stand te houden, kiest Coevorden ervoor om een aanvullende regeling in het leven te roepen bovenop de landelijke maatregelen.