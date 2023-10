Feest op basisschool De Anbrenge op Erica, school wint prijs van ANWB

OBS de Anbrenge op Erica is de Drentse winnaar geworden van de actie 'een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein'. "Ik dacht écht yes! We zijn er hier als school heel blij mee", zegt Aaltje Bosma, directeur van de school.

In iedere provincie wijst het ANWB Fonds één schoolplein aan dat wordt omgetoverd tot verkeersplein. Op een verkeersplein leren basisschoolkinderen omgaan met de verkeerssituaties.

Verkeersveilig

Een aantal jaren geleden heeft de school met ongeveer 120 kinderen ook een poging gedaan om de prijs te winnen. "Toen wonnen we niet. We waren toen ook nog niet zo intensief bezig met verkeer als nu. Je ziet nu ook dat het veel meer leeft onder onze kinderen en hun ouders. Ze hebben echt een lobby gehouden, ook bij hun opa's en oma's. We hebben meer dan vijfhonderd stemmen gekregen", vertelt Bosma.

"We waren voornemens om zelf een verkeersplein aan te leggen, maar dat bleek veel te duur te worden waardoor we andere dingen zouden moeten laten", aldus Bosma. "Je wilt gewoon dat je de kinderen veilig op pad kunt sturen als ze naar de middelbare school gaan in Emmen of Klazienaveen. Die wegen zijn namelijk best gevaarlijk."