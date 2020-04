Waldlaif: een eiland van biodiversiteit

En met effect. Er zijn poelen gegraven, stukken grond afgeplagd, een oude paardenbak wordt omgevormd tot een stukje heide. "We proberen hier zoveel mogelijk overgangen te krijgen zodat er plek is voor allerlei dieren. Er zijn droge stukken, natte stukken, voedselrijke grond en hele arme grond en alles naast elkaar."

Planten een beetje helpen

Bij het werk wordt hij geholpen door onder andere Wankja Ferguson. Zij is wereldreiziger en tuinier en geeft adviezen over welke planten er aangeplant moeten worden. Komt het dan niet vanzelf? "Nee," zegt Daniel Knoop, "de planten niet. Die moet je soms een beetje helpen. Zo ligt hier een illegale paardenbak van de vorige eigenaars. Die moesten we van de gemeente weghalen. Dat was hele zandige grond, en daar willen we een stukje heide van maken. Ik heb zaad verzameld en heide gestekt. En zeker met de droogte van vorig jaar en dit jaar moet je de plantjes een beetje helpen tot ze aanslaan."

Dieren komen wel vanzelf, soms zelfs heel bijzondere. Zo vond Ferguson twee weken geleden een moshommel op het terrein; een zeldzame soort die je in de duinen nog wel tegenkomt, maar in Drenthe niet of nauwelijks. Waar komt zo'n beest dan vandaan? "Misschien uit het gebied van de Waterleidingmaatschappij Groningen, dat ligt hier niet zo heel ver vandaan."

Bijenfeestje op de dovenetel

Om al die insecten te trekken zijn er bloeiende planten nodig. Vooral vroeg in het voorjaar, en dan zijn hele gewone soorten vaak het belangrijkst. "Paarse dovenetel bijvoorbeeld, maar ook zuringsoorten en viooltjes. Op het terrein groeien zoveel mogelijk verschillende soorten planten, zodat allerlei insecten voedsel kunnen vinden. Viooltjes voor de parelmoervlinders, zuring voor de vuurvlinders. Zeven hectare is een hele lap grond: "Het is de bedoeling dat het beheer door koeien, paarden en schapen gebeurd. Die houden het open, vreten de bomen aan, zorgen dat de bramen kort blijven. Het moet wel een beetje vanzelf gaan. Ik word hier heel gelukkig van," zegt Daniel Knoop, "er zit hier zoveel leven in."