Overlastgevende roeken in Nieuw-Buinen moeten verhuizen

Om hoeveel vogels het precies gaat, weet Freddy de Bruin niet. Hij is voorzitter van de Vereniging voor Dorpsbelangen in Nieuw-Buinen. ''Maar wel dat de dieren veel overlast veroorzaken. Ze maken vooral veel lawaai en rommel.'' De belangenorganisatie heeft dan ook naar eigen zeggen meerdere klachten van inwoners over de dieren binnengekregen. ''Bovendien is het niet de eerste keer dat de roeken hier voor overlast zorgen'', zegt hij.

Gemeente heeft een verhuisplan

Het aanhoudende probleem met de vogels is ook bij de gemeente Borger-Odoorn bekend, weet De Bruin. ''We hebben begrepen dat de gemeente dit probleem binnenkort goed aan wil pakken. Er wordt geprobeerd de roeken te verhuizen en de hoge bomen waar de vogels nu in zitten te snoeien.'' Waar de roeken precies naartoe gaan, is niet helemaal zeker. ''Mogelijk wordt dat het industrieterrein van Nieuw-Buinen, even verderop.''