Verdieping vaarweg IJsselmeer-Meppel mogelijk toch uitgevoerd

Combinatie

Meppel werkt samen met havens in Zwolle en Kampen onder de naam Port of Zwolle. Ook directeur Jeroen van den Ende is voorzichtig. "Het enige wat ik weet is dat er een delegatie naar de minister toe is gegaan en dat er onderzocht wordt of je werk met werk kan maken. Er moet nog onderzocht worden of het residu uit de vaarweg gebruikt kan worden voor het verhogen van de dijken."