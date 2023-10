Haal herinneringen op met Radio Drenthe's Oldiesdag

De hele dag staat op de radio in het teken van de 'Oldies'. Het wordt een dag om je verleden op een leuke manier nog eens te beleven. De jaren '50 en '60 staan centraal. En er is genoeg plek voor verzoekjes, dus laat vooral weten welke favoriet je uit die jaren je wilt horen.

"Als luisteraars ons bellen met verzoeknummers merken we telkens dat er grote behoefte is aan muziek uit die jaren. Nederlandse nummers of internationale hits, ik weet zeker dat we onze luisteraars er een groot plezier mee doen", zegt eindredacteur Martin van der Veen. "Bovendien sluiten we zo mooi aan op de Internationale Ouderendag op 6 oktober.